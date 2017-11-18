Власти Краснодара пообещали советоваться с горожанами по каждому проекту строительства

О привлечении жителей города к созданию архитектуры в кубанской столице рассказал мэр Евгений Первышов на заседании дискуссионного клуба, который регулярно собирается на базе Общественной палаты.

«Архитектура города должна отвечать запросам и отражать видение самих жителей: каким они видят облик города, в какой среде хотят жить. Поэтому нами принято решение о максимальном вовлечении горожан, профессиональных сообществ в принятие важных для Краснодара архитектурных решений, прежде всего — в части развития уже застроенных и освоения новых территорий, создания городской инфраструктуры», — сказал Первышов.

По его словам, представители общественности включены в состав городской комиссии по землепользованию и застройке, которая, в частности, согласовывает внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генеральный план города. Несколько раз в месяц собирается Градостроительный совет, который рассматривает проекты планировок будущих жилых комплексов, микрорайонов, оценивает социальную и инженерную инфраструктуру на территории планируемой застройки. На основе сделанных выводов принимается решение о выдаче разрешений на строительство.

На встрече обсудили состояние и развитие архитектурного облика краевого центра, разработку параметров, которых необходимо придерживаться при застройке или реконструкции территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в Краснодаре были созданы Совет по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе города и Архитектурный совет.

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