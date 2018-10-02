Власти Краснодара: пострадавшим от распыления газа школьникам оказана медпомощь

Об этом 2 октября сообщил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

«Распыление произошло в 10:53, руководство школы отреагировало моментально, как это и должно быть. Сразу же были оповещены все службы, школу эвакуировали», — сказал Некрасов.

Он добавил, что всем детям, которые почувствовали недомогание, оказана медицинская помощь

Уроки в школе на сегодня отменили. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они устанавливают того, кто распылил баллончик.

Некрасов сообщил, что ближайший каникулярный период в школе организуют занятия для компенсации сорванных уроков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Эвакуировали около 800 человек.

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