Власти Краснодара рассмотрят перенос МФЦ «Карасунский» в новое здание

Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 декабря осмотрел отдел «Карасунский» многофункционального центра (МФЦ) города.

Этот МФЦ находится на улице Сормовской, 3/2 на арендованных площадях. В нем работают более 60 человек. В сутки они принимают более 2 тыс. обращений. В здании есть проблемы с отоплением. Из-за этого сотрудники вынуждены работать в верхней одежде. На парковке не хватает мест не только работникам, но и посетителям отдела. Стоимость аренды помещений сейчас составляет более 1 тыс. рублей за 1 кв. м.

«В городе есть опыт размещения отдела МФЦ на базе крупного торгового комплекса. Это отдел МФЦ «Прикубанский 2». Он работает на территории ТРЦ «Красная площадь». Это удобно сотрудникам и посетителям. Там нет проблем с подъездом и парковкой. Для муниципалитета это тоже выгодно, потому что отдел размещается там на безвозмездной основе, оплачиваются только коммунальные услуги. Сейчас предложения по размещению МФЦ поступают и от других торговых комплексов нашего города», — пояснил Первышов.

После этого мэр посетил торговый комплекс «ОZ Молл», где мог бы разместиться отдел МФЦ. Предполагаемое помещение расположено на втором этаже. Его площадь составляет около 1 тыс. кв. м. К нему ведут эскалаторы и лифты, оборудованные, в том числе, для женщин с колясками и инвалидов.

Рядом с торговым центром находится бесплатная просторная парковка, рассчитанная на несколько тысяч машин. Сейчас решается вопрос транспортной доступности. Из разных микрорайонов Краснодара в ТРЦ ходят автобусы малой вместимости.

Управляющий торговым комплексом Игорь Аверкин рассказал, что на маршруты должны выйти новые дополнительные низкопольные автобусы повышенной вместимости. Сейчас обсуждается возможность организации работы новых маршрутов для жителей строящихся микрорайонов города.

Первышов отметил, что в администрацию Краснодара поступают предложения от владельцев арендных площадей по размещению МФЦ. Все они будут рассмотрены. По его словам, решения будут приняты исходя из удобства и комфорта для посетителей МФЦ, качества помещений, а также условий, на которых эти площади будут предоставляться, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе призвал активнее развивать многофункциональные центры, чтобы все госуслуги для населения оказывались через МФЦ.

В Краснодаре на краевом совещании по вопросу организации предоставления государственных и муниципальных услуг в июне предложили передать в МФЦ еще 26 региональных госуслуг.

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