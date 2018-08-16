Власти Краснодара рассмотрят вопрос ограничения движения грузовиков на дорогах города

Возможность ограничении движения большегрузов 16 августа обсудили на брифинге, который провел глава города Евгений Первышов.

«Думаю, такое решение в будущем может быть принято. Но для того, чтобы что-то ограничить, надо что-то и построить: пересадочные центры, перехватывающие парковки, объездные дороги. Это тоже существенный объем вложений, которые предстоит делать. Посмотрим на те варианты, которые нам предложит по транспортной стратегии Высшая школа экономики. Это все-таки их задача — предложить нам эффективные решения, которые мы в последующем сможем реализовать. Очень надеюсь, что проект этот будет живой, реальный», — отметил Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уделяет много внимания проблеме большегрузов на дорогах региона. Этому посвящены Советы безопасности, которые проводятся на высшем уровне.

«Безусловно, это проблема не только Краснодара. Тонары, которые перевозят грузы больше нормы, давят дороги не только в Краснодаре, но и в других муниципалитетах — как краевые трассы, так и муниципальные, нанося тем самым достаточно серьезный ущерб. В этой части будет выстраиваться система, которую разрабатывает министерство транспорта Краснодарского края в части усиления весового контроля и ужесточения требований к перевозчикам грузов», — цитирует Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

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