Власти Краснодара разъяснили порядок размещения нестационарных торговых объектов

В городе участились случаи мошенничества в отношении предпринимателей, желающих организовать бизнес в нестационарной торговой сети.

«Данные разъяснения необходимы в связи с участившимися случаями мошеннических действий группой неизвестных лиц в отношении предпринимателей, желающих организовать бизнес в нестационарной торговой сети путем размещения киосков, павильонов, лотков, бахчевых развалов. По всем вопросам размещения НТО в краевом центре необходимо обращаться только в городское управление торговли», — отметила начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова.

Договор на размещение киосков, павильонов, лотков, бахчевых развалов заключается администрацией Краснодара в лице городского управления торговли и бытового обслуживания населения при обязательном личном участии индивидуального предпринимателя или юридического лица, получившего право на размещение НТО по итогам конкурса.

Размещение производят согласно схеме. Информация об этом публикуется на официальном интернет-портале мэрии.

Для подачи заявления в комиссию необходимо обратиться в департамент архитектуры и градостроительства и в управление торговли. В случае положительного решения комиссии право на размещение данных мест также предоставляется по итогам конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли.

Мэр Краснодара призвал горожан сообщать о возведении незаконных ларьков.

В Краснодаре суд лишил права собственности владельцев 25 незаконных ларьков.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник