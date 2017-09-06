Власти Краснодара решили создать тренд на живые изгороди

Озеленение начнут с участка улицы Красной, где 20 лет простоял забор.

«Передвинуть забор — мало. Пора наводить красоту и озеленять территорию. В том числе заложить пример, а лучше — тренд на зеленые изгороди. Пилотный проект — на самом знаменитом заборе Краснодара, который стоит вот уже 20 лет. Таким видит город Евгений Первышов», — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на улице Красной сдвинули 20-летний забор. Работы проводят на участке от улицы Длинной до Пашковской. При благоустройстве планируют использовать принцип трехъярусного озеленения.

Власти Сочи заявили, что в течение пяти лет в городе заменят заборы живыми изгородями.

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