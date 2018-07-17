Власти Краснодара сообщили о ликвидации более 30 подтоплений после сильных дождей

17 июля в 17:19

Обильные осадки, которые прошли в столице Кубани 16 и 17 июля, стали причиной частичного подтопления более 20 улиц в различных микрорайонах Краснодара.

В настоящее время специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и «Службы спасения» устраняют последствия кратковременных залповых локальных ливней. По состоянию на 16:00 17 июля, уже отработано более 30 заявок горожан.

«В основном ливневая канализация справляется с объемом выпавшей воды после сильных дождей. Исключение составляют Музыкальный микрорайон и ряд территорий Прикубанского и Центрального округов, где нет ливневки или она частично засорена. Всего на устранении подтоплений работают девять вакуумных машин, пять из них — на улице Московской. При необходимости количество водооткачивающей техники будет увеличено», — сказал заместитель директора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Борис Горгулов.

По данным Центра, в настоящее время на наиболее проблемном подтопленном участке на пересечении улиц Московской и Жигуленко, в районе ТК «Магнит», вода постепенно уходит с тротуаров и зеленой зоны. Частично подтопленной остается проезжая часть, по которой уже проезжает автомобильный транспорт. К 14:00 17 июля перевозка людей с помощью резиновых лодок через затопленную после дождя улицу Гомельскую прекращена.

Водооткачивающая техника работает на улицах Одесской, Гаврилова, Дружной, Бульваре Строителей, Бородинской в районе дома № 131/1, а также на улице Жигуленко, 69.

По полученной информации, остановок в работе городского общественного городского транспорта не было, электротранспорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в отдельных районах города 17 июля прошел град и ливень.

В период с 13:19 до 15:10 16 июля в столице Кубани выпало более 63 мм осадков, из них почти половина в течение 40 минут — с 13:19 до 14:00. Последствия ливня на перекрестке улиц Московской и Гомельской, а также на улице Аксайской, 42 устраняли в ночь на 17 июля и продолжили работы днем.

Ранее очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что 16 июля на улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. Они не могли самостоятельно выбраться из маршрутки, так как глубина лужи составляла около 70-80 см. Для того, чтобы перевезти людей, спасателям пришлось использовать лодку.

В столице Кубани на улице 40 лет Победы 17 июля устраняют последствия непогоды.

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