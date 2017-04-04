Власти Краснодара сэкономили 500 млн рублей за счет оптимизации расходов

В администрации Краснодара с января по март удалось сэкономить 500 млн рублей бюджетных денег.

Об этом рассказал мэр Евгений Первышов. По его словам, это удалось сделать за счет оптимизации расходов.

«Прошла оптимизация штатной численности. Мы значительно сократили обязательства по найму помещений, транспортные расходы, траты на горюче-смазочные материалы. Удалось провести переговоры с банками. Благодаря этому перекредитовали займы под 9,9% годовых, которые были изначально получены под 14-15%», — пояснил глава города.

По его словам, Краснодар получил 1 млрд рублей кредитных денег из бюджета края на погашение невыгодных займов. Задолженность города по кредитам с начала года снизилась с 3,5 млрд до 2,95 млрд рублей, сообщает РБК.

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