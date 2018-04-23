Власти Краснодара вернули в муниципальную собственность восемь участков

Они были заняты несанкционированными торговыми павильонами.

На аппаратном совещании в администрации города, которое провел глава краевого центра Евгений Первышов, обсудили ход работ по освобождению территорий от незаконных торговых павильонов.

«У нас город заставлен гаражами, торговыми палатками и прочими нестационарными объектами, нередко — самостройными. Необходимо постоянно заниматься этим вопросом. Город надо продолжать освобождать от таких конструкций, приводить территории в порядок и благоустраивать, расширять пешеходные и зеленые зоны», — сказал Евгений Первышов.

По поручению главы Краснодара идет оспаривание права собственности на землю и на сами объекты по 33 павильонам, установленным на улицах, в том числе на перекрестке улиц Шевченко и Ставропольской, в районе ТЭЦ. Эти объекты не входят в городскую схему размещения. История их возникновения датируется 2004 годом.

В настоящий момент по восьми земельным участкам в судах приняты решения о возвращении их в муниципальную собственность. По остальным продолжаются судебные процессы. Также управление муниципального контроля добивается погашения записи о наличии прав на объекты в Едином государственном реестре прав. По восьми нестационарным объектам такие решения уже приняты.

В 2017 году в Краснодаре убрали 119 нестационарных торговых объектов, около 60 таких объектов сейчас в работе.

На внеочередном заседании городской думы 30 марта Евгений Первышов рассказал о подготовке документов для внесения в ЗСК законодательной инициативы по контролю за установкой торговых объектов на придомовых территориях жилых домов. В настоящее время в Краснодаре около 300 таких ларьков, павильонов, палаток, которые установлены на земельных участках, отведенных под эксплуатацию многоквартирных жилых домов, которые не внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли. В Краснодаре в апреле начали снос торгового павильона «Манхеттен гриль».

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