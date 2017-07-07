Власти Краснодара займутся единым дизайном балконов дома на Ростовском шоссе

Мэр Краснодара Евгений Первышов проверил, как идут работы по региональной программе капремонта в многоэтажке.

«Важно, чтобы все работы были согласованы с собственниками домов, и ими же контролировались вместе с нашими специалистами. Ростовское шоссе — это въезд в город, гостевой маршрут. Фасады этих домов — это фасад Краснодара, и поэтому внешний вид всех многоэтажек здесь должен быть приведен в хорошее состояние», — сказал мэр.

Представители собственников дома обратились к Первышову и попросили помочь в том, чтобы провести ремонт не только фасада, но и привести в порядок балконы. Жители предложили, к примеру, обшить их материалом одного цвета. Глава города поручил своему заместителю Евгению Зименко проработать этот вопрос вместе с подрядчиком и собственниками квартир, чтобы найти индивидуальный подход в каждом случае.

Жители дома отметили хорошую работу подрядчика.

«Участвуя в программе, вы имеете возможность уже делать ремонт. Это еще один аргумент в пользу того, что собираемость в региональный Фонд капремонта нужно повышать, и не только в этом доме, где сейчас она составляет около 60%, но и в целом по городу», — пояснил Первышов.

Он добавил, что это даст возможность быстрее отремонтировать многоквартирные дома города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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