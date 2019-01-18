Власти Краснодарского края выделили 1 млн рублей семье погибшего в шахте Соликамска кубанца

Средства выделили из краевого бюджета.

Документ опубликован 17 января на сайте администрации Краснодарского края.

«Оказать единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей в равных долях членам семьи Александра Чубенко, погибшего в результате пожара на шахте в Соликамске Пермского края», — говорится в документе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске Пермского края произошло утром 22 декабря 2018 года. В зоне задымления остались девять человек — жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Все они погибли.

Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего в шахте Соликамска кубанца.

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