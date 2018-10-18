Власти края помогут кубанским семьям, чьи дети погибли и пострадали в Керчи

Губернатор Краснодарского края сообщил, семьям помогут в организации похорон, а также окажут психологическую помощь.

«К большому сожалению, среди погибших в Керчи есть ребята из Краснодарского края. Это невыносимая боль, невосполнимая утрата. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь семьям выдержать это горе», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев сообщил, что из резервного фонда края выделят средства на поддержку семей.

По словам губернатора, еще несколько жителей края пострадали в результате трагедии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Всего на лечении в медорганизациях Кубани на данный момент находятся шесть человек, двое из них в Детской краевой клинической больнице и четверо в ЦРБ Темрюка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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