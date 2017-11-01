Власти края: важно не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских

Губернатор Краснодарского края прокомментировал решение Правительства РФ о снятии ограничения на поставки томатов из Турции.

Глава региона отметил, что на Кубани построено более 200 га теплиц. В 2016 году местные аграрии получили 88 тыс. т продукции, что на 40% больше, чем в 2015 году.

«По выращиванию тепличных овощей край — лидер России. А если говорить конкретно о томатах, то за последние два года их производство возросло на 25%. Турецкая продукция здесь особой роли не сыграет. Напротив, станет дополнительным стимулом для наших аграриев быть более конкурентоспособными», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор также выразил уверенность в том, что возобновление импорта томатов с 1 ноября не скажется на реализации продукции сельхозтоваропроизводителей.

«Жители хотят видеть на своих столах вкусные, экологически чистые кубанские овощи. И при должной господдержке мы сможем это обеспечить», — заявил глава региона.

При этом, по мнению Кондратьева, сегодня необходимо контролировать непосредственно участников рынка сбыта.

«Важно не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских. Овощи из Краснодарского края — это уже сложившийся бренд, за качество которого мы полностью отвечаем. И наверняка найдутся желающие на этом качестве заработать. В этом вопросе мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны контролирующих органов», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия разрешила поставки турецких томатов с 1 ноября.

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