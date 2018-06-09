Власти Крыма отметили растущую популярность Крымского моста в соцсетях

Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Особенно популярен сейчас Крымский мост. Многие люди, направляющиеся в Крым, специально выбирают для этого автотранспорт, чтобы проехаться по нашему мосту и прокомментировать это событие в соцсетях», — рассказал Константинов на заседании президиума парламента.

«Все это здорово, но эта эйфория рано или поздно пройдет. А мост останется. На десятилетия. На века. Навсегда. И всегда будет служить Крыму, всей России. Переоценить эту инвестицию, сделанную Россией в наше развитие, просто невозможно», — цитирует главу парламента РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Минкурортов республики Вадим Волченко заявил, что мост через Керченский пролив стал новым туробъектом.

Автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи. За первую неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

На прямой линии с Путиным прошло включение с Крымского моста.

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