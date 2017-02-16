Власти Кубани будут активно сотрудничать с новым правлением РСПП

Вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов 16 февраля заявил, что краевые власти намерены активно сотрудничать с новым правлением регионального Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Об этом он сообщил на совещании. В мероприятии приняли участие и. о. руководителя краевого департамента промышленной политики Иван Куликов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Игорь Якимчик, секретарь краевой Общественной палаты Любовь Попова, руководители кубанских промышленных предприятий, строительных компаний, представители малого и среднего бизнеса.

«Мы понимаем, что край может в целом предложить промышленникам, предпринимателям Кубани. Но в разработке новых конструктивных решений по развитию экономики региона нам нужно содействие Ассоциации работодателей и регионального отделения РСПП», — сказал Алтухов.

По его словам, власти предлагают продолжить взаимодействие с общественниками по разработке мер поддержки предприятий края, созданию механизмов кооперации производителей, работе по прогнозированию кадров для промышленного роста, привлечению инвесторов.

Сейчас краевое РСПП и Союз работодателей представляют интересы крупного и малого бизнеса в более чем 20 консультативных советах, комиссиях и рабочих группах по разным вопросам, созданных при администрации региона.

Бударин пояснил, что основные цели организации — представительство интересов бизнеса перед государством и обществом, а также поддержание их баланса. Совместно с производителями Кубани уже разработали меры по господдержке, в которых остро нуждается промышленный комплекс. Они вошли в краевую государственную программу по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Он добавил, что ранее депутаты Законодательного собрания края приняли поправки к программе, которые предусматривают увеличение финансирования до 100 млн рублей каждый год. Планируется, что конкурсная комиссия рассмотрит вопрос по предоставлению предприятиям этих субсидий.

Алтухов поручил департаменту промышленной политики вместе с краевым РСПП и Союзом работодателей проработать вопрос о включении в состав комиссии представителей этих общественных организаций. По его поручению профильные ведомства должны наладить взаимодействие по внедрению в крае стандарта кадрового обеспечения промышленного роста и привлечению инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей в декабре возглавил председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин.

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