Власти Кубани будут бороться с застройкой прибрежных территорий курортов

Об этом 22 мая заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, власти курортов Краснодарского края должны следить и запрещать строительство зданий в непосредственной близости к морю, чтобы они не закрывали вид на море и набережную.

«Мы уходим от точечной застройки, вводим ограничения высотности, в курортных городах открываем вид на море, на набережную. В Сочи, Геленджике и Анапе, например, не должна вестись застройка первой линии. Такую задачу мы ставим перед руководителями территорий», — сказал губернатор.

Еще одно нововведение, которое уже применяют на Кубани, — переход от строительства отдельных домов к микрорайонам.

«Край стремительно развивался и застраивался, и сейчас мы столкнулись с тем, что жилья много, а нормальной жизни в нем нет. Как нет и школ, детских садов, поликлиник, да и попросту мест, куда можно выйти погулять с детьми», — отметил Кондратьев.

По его словам, теперь разрешения будут выдаваться только на строительство целого проекта, в котором отражены социальная инфраструктура и удобная транспортная логистика, предусмотрены зеленые зоны, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев 22 мая вместе с заместителями, представителями силовых структур и ведомств края осмотрел проблемные дома в Сочи.

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