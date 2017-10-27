Власти Кубани дали старт краевому конкурсу «Водитель года — 2017»

Гонки, посвященные Дню работников автомобильного транспорта, проходят на «Сочи Автодроме».

«В прошлом году организаторы конкурса приняли решение проводить соревнования такого уровня ежегодно. В 2016 году конкурс провели на довольно высоком уровне. Это можно судить по тому, как его с энтузиазмом поддержали перевозчики и водители края», — сказал на открытии вице-губернатор Анатолий Вороновский.

По его словам, соревнования направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение уровня профессиональной подготовки водителей общественного транспорта, снижение аварийности и усиление безопасности дорожного движения.

Замглавы края поздравил всех участников, болельщиков и гостей соревнований с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«Выражаю слова благодарности организаторам соревнований, водителям автобусов, грузовых и специализированных автомобилей, кондукторам, ремонтникам и диспетчерам, инженерам и руководителям автотранспортных предприятий и цехов», — добавил Вороновский.

Он пожелал им успешной работы, оптимизма и крепкого здоровья.

Лучших водителей будут определять в трех номинациях: большой, средний и малый классы. Все участники получат подарки, а победители — кубки и материальное поощрение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в гонках на автобусах примут участие около 70 водителей со всего края.

Впервые гонки на рейсовых автобусах прошли в Сочи в 2016 году.

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