Власти Кубани обсудили привлечение инвесторов в сферу ЖКХ

Совещание 13 декабря провел заместитель губернатора края Анатолий Вороновский.

На видеосвязь с Краснодаром вышли представители всех муниципалитетов. Сейчас на Кубани активно меняют сети водо- и теплоснабжения. Только в этом году построено больше 40 современных автоматизированных котельных. На это потратили почти 700 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов. Свой вклад внесли и инвесторы. Однако не все предприятия ЖКХ справляются с обслуживанием и модернизацией инфраструктуры. Их по поручению губернатора края решено передать в концессию — то есть частным компаниям, которые смогли бы наладить эффективную работу. До конца года необходимо заключить десять таких соглашений, шесть из них уже подписаны, но некоторые не успевают с оформлением. Для того, чтобы инвесторы взялись за подобные проекты, районам необходимо сократить задолженности и полностью подготовить техническую документацию.

«У нас в этом плане есть положительный опыт в Павловском районе, где концессионер зашел, забрал все котельные и построил новые. Они экологичны, экономичны и безопасны, работают в автоматическом режиме. У нас там даже нет операторов. Если происходит сбой, котельная самостоятельно отключается, срабатывает сигнализация и оператору, который находится в муниципальном центре, приходит сообщение. Выезжает группа и сразу устраняет все замечания», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

С каждым годом в крае количество соглашений с инвесторами увеличивается вдвое. Анатолий Вороновский поручил министерству ТЭК и ЖКХ оказать поддержку муниципалитетам в этом вопросе.

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