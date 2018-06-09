Власти Кубани обсудили возможность производства белорусских тракторов в крае

Глава департамента промышленной политики региона Иван Куликов находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.

Там прошла встреча с представителями Минского тракторного завода, на которой обсудили возможность локализации производства компонентной базы для белорусских тракторов в Краснодарском крае.

«Из более чем 28 тыс. тракторов, занятых в сфере сельского хозяйства в крае, 57% — это тракторы МТЗ. Поэтому целесообразно локализовать производство здесь, на Кубани. Это позволит предприятию сократить расходы, и в итоге фермеры смогут приобретать технику по сниженной стоимости», — подчеркнул Куликов.

Представители МТЗ отметили устойчивость рынка сбыта Краснодарского края и перспективы его развития. После изучения экономической стороны проекта руководство примет решение о возможной локализации производства минских тракторов на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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