Власти Кубани окажут помощь пострадавшим при пожаре в Сочи

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что родственникам погибших при необходимости предоставят места для размещения.

«Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь, на месте работают краевые специалисты, в том числе психологи. Готова к вылету бригада санавиации. Если возникнет необходимость, мы готовы предоставить места размещения родственникам», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что важно не только установить причины пожара, но и определить, насколько строение соответствовало нормам пожарной безопасности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Адлерском районе ну улице Просвещения произошел ночью 30 июля. Сообщение о возгорании поступило в 5:40. В 6:08 пожар локализовали. В 7:43 — ликвидировали.

На месте нашли тела восьми погибших. Три человека госпитализированы.

В администрации Сочи сообщили, что при пожаре на улице Просвещения погибли наемные рабочие.

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