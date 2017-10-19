Власти Кубани отметили возрастающий интерес бизнеса к принципам бережливости

В Краснодаре проходит конференция «Повышение производительности труда как стратегический фактор конкурентоспособности».

В мероприятии принимают участие около 300 слушателей. Это федеральные эксперты, представители органов исполнительной власти края и других субъектов РФ, руководители промышленных предприятий и бизнес-структур Кубани, представители муниципалитетов, научного сообщества, студенты.

Пленарное заседание конференции открыл вице-губернатор Игорь Галась. Он отметил, что край является одним из субъектов, где работа над повышением производительности труда ведется наиболее активно. Речь шла о внедрении технологий бережливого производства.

«Мы отмечаем возрастающий интерес со стороны бизнеса к принципам бережливости. Я надеюсь, что участники конференции убедятся, что мы преследуем цель показать конкретные и реальные примеры, которые можно проецировать на свою деятельность», — сказал замглавы края.

По его мнению, предприниматели, которые занимаются бережливым производством, на практике всегда более конкурентоспособны, чем те, которые этим пренебрегают.

Идею внедрения этих технологий край продвигает на уровне государственной программы. Проект «Повышение эффективности управления организациями и производственными процессами в организациях Краснодарского края» в этом году получил официальный статус и финансирование из регионального бюджета.

Галась сообщил, что министерство экономики края провело конкурсный отбор среди предприятий муниципального и государственного сектора, работающих в сфере водоотведения, теплоснабжения, ремонта и содержания дорог, пассажирских перевозок городским транспортом. Уже выбрали десять пилотных организаций, которые получат финансовую поддержку из краевого бюджета.

Федерация объявила о начале реализации проекта по повышению производительности труда. Его задача — сформировать необходимый фундамент, а также управленческую и организационную рамку, позволяющую фокусировать усилия бизнеса, региональных властей и правительства на поддержке создания и реализации программ повышения производительности труда на предприятиях. Краснодарский край находится в числе субъектов, которые включатся в реализацию программы в 2018 году.

Вице-губернатор добавил, что министерство экономики сформировало проектную группу по разработке региональной программы повышения производительности труда и поддержке занятости в крае. Группа уже приступила к работе.

«Мы достигли договоренности с Минэкономразвития России о проведении в Краснодаре рабочей встречи. Программа будет включать комплекс мероприятий по повышению эффективности производственных систем, увеличению производственной и инновационной активностей, развитию механизмов трансфера технологий и цифровизации», ­— цитирует Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

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