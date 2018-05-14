Власти Кубани отремонтируют квартиру ветерану Великой Отечественной войны

В гости к Степану Моргуну 14 мая пришел первый заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Он осмотрел квартиру ветерана и оценил условия жизни. Фронтовик живет в многоэтажке вместе с внуком. Как рассказывает Степан Моргун, он ни в чем не нуждается. Единственная его просьба — чтобы возле дома появилась скамейка. Власти выполнят ее в ближайшее время. Первый вице-губернатор отметил, что в квартире ветерана уже пора сделать ремонт.

Также фронтовика поздравили с Днем Победы. Вице-губернатор Алексей Копайгородский подарил Степану Моргуну памятные часы. А во время чаепития ветеран рассказал гостям истории из боевого прошлого.

Степану Моргуну сейчас 93 года. Во время войны он защищал Кубань от немецко-фашистских захватчиков. В составе 1133-го стрелкового полка 339-й Ростовской дивизии он выгнал оккупантов из родного края, сражался за Варшаву и дошел до столицы Германии. Ветеран награжден за боевые заслуги орденами и медалями, среди них «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За оборону Кавказа».

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