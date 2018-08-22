Власти Кубани поддержат принятие стандартов «Краснодарского чая» на федеральном уровне

Совещание о развитии чаеводства прошло в Сочи 22 августа.

Как отметил глава региона, чай, который сегодня выращивают в Сочи — один из брендов Кубани. Но под видом краснодарского чая сегодня продается индийский, цейлонский, дешевый некачественный китайский.

«Сколько нашего чая в этих упаковках, если в край ввозится 44 тыс. т чая в год, а выращиваем мы всего 500 т? Шелуха в пачке с названием «Краснодарский чай» — это не только удар по имиджу региона, это цена репутации производителей», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как пояснили чаеводы, последний раз рецептура Краснодарского чая утверждалась на федеральном уровне в 1974 году. Для установления состава купажа чая, производители должны обратиться в технический комитет по стандартизации «Чай, кофе и напитки на их основе» с предложением о разработке соответствующего национального стандарта. Впоследствии его передадут в Росстандарт для утверждения на федеральном уровне.

По словам председателя совета директоров АО «Мацестинский чай» Константина Туршу, только так можно поставить точку в споре о составе Краснодарского чая и защитить потребителя от фальсифицированной продукции.

Кондратьев поддержал инициативу законодательно закрепить понятие «Краснодарский чай».

«Уверен, после принятия соответствующего ГОСТа, восстановление плантаций в Сочи пойдет ускоренными темпами. Я готов рассмотреть любые предложения, которые помогут защитить наш чай от недобросовестной конкуренции и подделок», — сказал губернатор и поручил своему заместителю Андрею Коробке взять этот вопрос под личный контроль.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что принятый два года назад закон о чаеводстве помог сохранить отрасль, теперь необходимо ее развивать.

«Мы уже прошли этап приятия законов по виноградарству и виноделию. Многие наши законодательные инициативы по развитию отрасли были приняты на федеральном уровне. По такому же алгоритму необходимо осуществлять поддержку и чайной отрасли», — цитирует спикера кубанского парламента пресс-служба администрации Краснодарского края.

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