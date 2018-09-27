Власти Кубани поддержат проект трассы Джубга — Сочи в рамках государственно-частного партнерства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил готовность подключиться к поиску инвесторов.

«Безусловно, если такое решение будет принято, и инвесторы включатся в строительство трассы Джубга — Сочи, то это будет первый в стране настолько масштабный проект в дорожной сфере, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства», — сказал Кондратьев.

По его словам, современная транспортная артерия на черноморском побережье необходима региону.

«Для развития нашего региона, его экономики, это строительство, безусловно, может стать одним из важнейших», — добавил губернатор.

Строительство дороги Джубга — Сочи вошло в список проектов, предложенных для инвестиций бизнесу. Ранее Минтранс оценил проект в 1,2 трлн рублей, сообщает ТАСС.

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