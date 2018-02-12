Власти Кубани помогут семье погибшей при падении Ан-148 жительницы Сочи

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, родственники погибшей получат компенсацию в 1 млн рублей.

«К большому сожалению, среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Московской области была и жительница нашего края. Это сочинка Марина Калашник 1965 года рождения. По моему поручению администрацией муниципалитета сформирована рабочая группа, родственникам будет оказана адресная помощь, организована работа психолога», — сказал глава региона.

Он добавил, что краевые власти выплатят семье погибшей 1 млн рублей компенсации.

Сейчас разыскивают родственников женщины. В городской администрации рассказали, что власти курорта готовы взять на себя расходы на перелет и пребывание родственников в Москве для прохождения процедуры опознания, а также на транспортировку тела погибшей в город Сочи и организацию похорон, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница Сочи погибла при падении самолета Москва — Орск.

Самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

Владимир Путин отменил поездку в Сочи из-за авиакатастрофы. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели. В списке, опубликованном на сайте МЧС, 71 фамилия. МЧС ночью 12 февраля завершило спасательную операцию на месте падения Ан-148.

Семьям погибших при падении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей.

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