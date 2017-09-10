Власти Кубани поздравили Кумпилова с вступлением в должность главы Адыгеи

Церемония инаугурации прошла в Государственной филармонии республики 10 сентября.

Мурат Кумпилов прочитал текст присяги, после чего ему вручили атрибуты власти и удостоверение главы Республики Адыгея. От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева его поздравил заместитель главы региона Николай Долуда.

«Кубань и Адыгею исторически связывают добрососедские, братские отношения. Уверен, что сотрудничество регионов в самых разных отраслях экономики и культуры будет только развиваться, а дружба между жителями края и республики — крепнуть», — отметил вице-губернатор.

Мурат Кумпилов стал четвертым главой республики. До избрания на этот пост он восемь лет проработал премьер-министром Адыгеи, а в прошлом году возглавил региональный парламент, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 сентября на заседании Государственного Совета — Хасэ РА депутаты единогласно утвердили кандидатуру Кумпилова на пост главы региона.

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