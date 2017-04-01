Власти Кубани призвали держать в чистоте Всесвятское кладбище Краснодара

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко 1 апреля принял участие в субботнике, который прошел на Всесвятском кладбище Краснодара.

В субботнике приняли участие несколько сотен человек. С начала проведения двухмесячника по благоустройству уборку на территории кладбища проводят не в первый раз. На кладбище наводят порядок студенты, сотрудники региональных министерств и ведомств, представители организаций.

Алексеенко осмотрел территорию кладбища. По его словам, Всесвятское кладбище — это особое памятное место в городе. Оно является воплощением истории. На кладбище насчитывают около 1,5 млн захоронений, самые старые из которых датируются серединой XIX века.

«Эта территория — неотъемлемая часть истории Екатеринодара, который затем стал Краснодаром. По сути это история города в людях. Далеко не у каждого, кто здесь захоронен, остались потомки или родственники, которые могли бы ухаживать за могилами. Но это наша общая память, и мы должны содержать ее в чистоте и порядке», — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что кладбище должно быть не глухим заросшим местом, которое все обходят стороной. Его нужно сделать территорией, на которую горожане смогут прийти, чтобы отдать дань предкам, и при этом не бояться запутаться или заблудиться, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению порядка с 1 марта очистили от мусора более 40 тыс. кв. м территорий. В Краснодарском крае следующий большой субботник запланирован на 8 апреля.

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