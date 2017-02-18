Власти Кубани призвали качественно работать над проблемой теневой занятости

Вице-губернатор Кубани Игорь Галась 17 февраля на коллегии УФНС России по краю обсудил с участниками итоги работы налоговых органов в прошлом году.

Он поблагодарил сотрудников УФНС за совместную работу по мобилизации доходов в консолидированный бюджет края. Вице-губернатор отметил весомый вклад налоговых органов в успешное завершение финансового года.

«По темпам роста собственных доходов Кубань опережает все крупные субъекты страны. По объемам край занял шестое место в рейтинге регионов России. Мы вплотную приблизились к Татарстану — нашему постоянному конкуренту. Его в этом году нужно обгонять», — сказал Галась.

В 2017 году в консолидированный бюджет края необходимо направить 240 млрд рублей. При этом сумма доходов, администрируемых налоговыми органами, ожидается на уровне 203 млрд рублей.

«Считаю, что на этом этапе плановые назначения по налоговым платежам объективны и соответствуют экономической ситуации», — пояснил вице-губернатор.

По его мнению, добиться поставленных задач в этом году позволит совершенствование взаимодействия.

«В прошлом году мы усилили работу нашей совместной рабочей группы, провели результативную широкомасштабную информационную кампанию по имущественным налогам физических лиц. В целом информировали население о вопросах налогообложения. Все формы сотрудничества, которые мы применяли, нужно сохранять и развивать», — отметил заместитель главы края.

Галась добавил, что в 2017 году особое внимание собираются сконцентрировать на обеспечении поступления налога на доходы физических лиц. Нужно выработать совместные мероприятия и механизмы для работы с налогоплательщиками в отраслях, где по оценке экспертов, объемы потенциальных поступлений НДФЛ выше реальных. Например, в сельском хозяйстве, санаторно-курортной отрасли, строительстве.

«Мы должны качественно поработать над проблемой зарплат в конверте и теневой занятости», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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