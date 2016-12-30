Власти Кубани продолжат искать инвесторов для домов обманутых дольщиков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре рассказал, как власти планируют помогать дольщикам, пострадавшим от действий застройщиков.

«Решение здесь может быть только одно — достраивать дома. Искать инвесторов, которые возьмутся за долгострои. Естественно, бизнес есть бизнес, и ему должно быть прежде всего выгодно завершать эти стройки», — сообщил глава региона в интервью РБК.

Кондратьев отметил, что сами граждане тоже должны проявлять бдительность при покупке квартиры и не всегда верить обещаниям застройщикам.

«Понятно, что потом люди требуют у власти то, что должны были обеспечить застройщики. И мы не можем оставить жителей с этими проблемами один на один. Но ведь деньги, которые, по сути, край должен заплатить вместо застройщика, — они же из бюджета, это деньги всех налогоплательщиков Кубани. Я уже говорил и повторюсь — решать вопросы таких самостроев за счет других жителей края неправильно», — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, для решения проблем дольщиков власть начинает искать другие источники финансирования, привлекать инвесторов, однако это занимает время.

«Если бы на начальном этапе жители края понимали, что 27 тыс. рублей за квадратный метр — это нереальная, взятая из воздуха цена, то и проблем бы таких потом не испытывали», — добавил глава края.

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