Власти Кубани прогнозируют, что в 2018 году «Азов-Сити» принесет в бюджет 400 млн рублей

Основная часть суммы придется на налог на игорный бизнес, который регион получит от расположенных под Ейском казино в последний раз, так как 31 декабря игровую зону ликвидируют.

По данным краевого министерства финансов, по итогам 2018 года поступления в краевой бюджет от деятельности игорной зоны «Азов-Сити» составят более 400 млн рублей, в том числе налог на игорный бизнес — более 350 млн рублей. В бюджете региона на 2019 год доходы от деятельности игорной зоны «Азов-Сити» не запланированы.

Кубань планирует сбалансированный трехлетний бюджет на 2019-2021, ожидая роста доходов на 2,2% в 2019 году. Основной прирост доходов власти рассчитывают получить от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и от акцизов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инвесткомпания «Роял Тайм Групп» в мае 2015 года приостановила работу по новым проектам в игорной зоне «Азов-Сити» в Щербиновском районе.

«Роял Тайм Групп» планировала до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино. В мае 2016 года указом президента РФ Владимира Путина работа «Азов-Сити» была продлена до 1 января 2019 года.

«Азов-Сити» ликвидируют с 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Игорную зону предложили перепрофилировать в промышленный парк.

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