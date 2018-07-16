Власти Кубани прогнозируют рост экспорта вина на 20%

О росте экспорта винодельческой продукции края в 2018 году рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

«Говорить о каких-то конкретных цифрах сложно, они зависят от множества непрогнозируемых факторов. В том числе от валютного курса рубля. Однозначно могу сказать, что сегодня есть все предпосылки к росту объемов экспорта винодельческой продукции в 2018 году примерно на уровне 18-20%», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

По итогам 2016 года экспорт тихих вин вырос в 2,3 раза по сравнению с 2015 годом — до 1,3 млн бутылок, а оборот составил 121,3 млн рублей. Несмотря на резкий рост, на экспорт приходилась незначительная часть продаж произведенного вина. Так, в 2016 году из полученных кубанскими виноделами 14,3 млн дал тихих вин за границу отправили всего 0,7%, сообщает РБК.

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