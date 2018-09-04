Власти Кубани провели в августе 48 видеоприемов жителей края

Органы исполнительной власти выходят на связь с кубанцами каждую среду. На видеоприем приглашают граждан с вопросами, которые сложно решить на уровне города или района.

В прошлом месяце провели 48 приемов в 12 муниципальных образованиях. На них жители озвучили вопросы по благоустройству населенных пунктов и придомовых территорий, строительству сетей газоснабжения, обеспечению водо- и электроснабжения.

«Наибольшее количество заявок поступило от жителей Сочи по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, обманутых недобросовестными застройщиками», — уточнили в департаменте внутренней политики региона.

Люди получили консультационную помощь о том, как можно защитить нарушенные права в судебном порядке.

В ведомстве также уточнили, что самые сложные вопросы рассмотрят в установленные законодательством сроки. По результатам рассмотрения заявители получат письменные ответы.

Система видеоприема граждан установлена во всех органах исполнительной власти и муниципальных образований вплоть до поселенческого уровня. Сейчас для усиления разъяснительной работы с населением количество приемов увеличили. Более подробную информацию можно узнать в администрациях городов или районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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