Власти Кубани увеличили тариф на вывоз мусора в Краснодаре

Региональная энергетическая компания — департамент цен и тарифов Краснодарского края установила в апреле новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Соответствующий документ 5 апреля был опубликован на сайте администрации региона.

«Установить единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ОАО «Мусороуборочная компания» в соответствии с приложением № 1», — говорится в приказе.

Согласно документу, единый тариф для населения на услуги ОАО «Мусороуборочная компания» устанавливается на уровне 429,72 рублей за кубометр твердых бытовых отходов. Приказ также утверждает производственную программу для «Мусороуборочной компании» в области обращения с ТБО. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

В настоящее время тариф для населения на услуги ОАО «Мусороуборочная компания» составляет 360 рублей за кубометр, сообщает РБК.

Как писал интерне-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года ОАО «Мусороуборочная компания» стала единым региональным оператором по вывозу мусора, в зону ее ответственности вошли Краснодар и Динской район.

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