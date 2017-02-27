Власти Кубани: выпуск облигаций для жителей края возможен в 2018 году

Вице-губернатор Кубани Игорь Галась 27 февраля заявил, что возможность выпуска облигаций для жителей края может быть реализована в бюджете 2018 года.

Об этом он рассказал на Российском инвестфоруме в Сочи. По его словам, введение облигаций можно успешно применить на региональном уровне.

«Край является активным участником рынка заемных ресурсов, поэтому привлечение денег граждан интересно как для населения, так и для бюджета. Обслуживание облигационных средств выгоднее, чем займов кредитных организаций», — пояснил Галась.

По его словам, в этом году край размещает очередной облигационный заем на 10 млрд рублей на рынке ценных бумаг. Выкупить его смогут профессиональные участники рынка.

По мнению вице-губернатора, о перспективах выпуска в регионе облигаций для населения нужно говорить после изучения федерального опыта.

«Не исключаю, что возможность выпуска облигаций для населения мы реализуем уже в бюджете 2018 года», — цитирует Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вернуть облигации федерального займа, опираясь на советский опыт, Министерство финансов РФ предложило в сентябре 2015 года. Глава Минфина Антон Силуанов 27 февраля сообщил о выпуске облигаций федерального займа для населения, который начнется в апреле.

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