Власти Кубани займутся регламентом деятельности бойцовских секций

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с министром физкультуры и спорта региона Людмилой Черновой и руководителями клубов смешанных единоборств.

Вениамин Кондратьев отметил, что бойцовские клубы — это часть системы физического воспитания, они есть в каждом городе края. Подавляющее большинство воспитанников — молодежь, взрослые люди, но в то же время есть и детские группы.

«В такие клубы они идут, чтобы преодолеть свои страхи, научиться защищаться. Мне важно, чтобы вы не упускали и воспитательную составляющую, объясняли молодежи, что сильный человек должен стоять на страже закона и порядка, а в случае необходимости могли прийти на помощь слабому», — сказал губернатор.

По мнению Кондратьева, частные заведения должны быть современными спортивными клубами, которые ориентированы на здоровый образ жизни.

«Главное, чтобы нынешние клубы не были похожи на подвалы из 90-х, где прививался культ собственного превосходства», — подчеркнул глава края.

Он добавил, что деятельность бойцовских секций должна быть прозрачной. Однако до сих пор не решен вопрос с их регламентированием. Кондратьев подчеркнул, что этот вопрос будет решаться на уровне региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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