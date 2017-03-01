Власти Кубани заявили о важности человеческого капитала в развитии региона

Заместитель руководителя региона Игорь Галась 1 марта отметил, что главное отличие Российского инвестиционного форума в Сочи от форумов прошлых лет — акцент деловой программы на региональном развитии.

«Повестка дня была насыщенной, обсуждались, в первую очередь, вопросы регионального значения, межбюджетных отношений и формирования среды для привлечения бюджетных инвестиций», — подчеркнул вице-губернатор.

Он принял участие в нескольких мероприятиях, в ходе которых обсуждались темы развития края, отдельных отраслей экономики, перспективы межрегионального сотрудничества, а также рассматривались вопросы привлечения человеческого капитала.

«Тема человеческого капитала красной нитью прошла через многие дискуссии. Ее рассматривали, в том числе, через призму развития социальной инфраструктуры, здравоохранения, спорта, культуры как сфер, в которых не только создаются новые крупные инвестиционные проекты, но формируется среда для развития человека», — сообщил замглавы региона.

В рамках круглого стола «Краснодарский край будущего: лидер в конкуренции за человека» эксперты поделились соображениями о том, что позволит региону сохранить и расширить базу человеческих и кадровых ресурсов. Высказывали мнения о том, что для привлечения кадров на Кубань необходимо внедрять больше европейских стандартов оценки, набора и карьерного роста персонала.

«Малый бизнес — тоже своеобразный кадровый резерв. Но здесь необходимо повышение профессионального уровня, вплоть до организации курсов повышения финансовой и юридической грамотности. Зачастую предприниматели не могут сделать весомый вклад в экономику, потому что не умеют работать с крупным, европейским бизнесом. Нужно ставить высокие стандарты и стремиться достигать их», — отметила в ходе обсуждения руководитель краснодарского филиала компании Ernst&Young Анна Калмыкова.

Руководитель краснодарского IT-парка Антон Ищенко предложил поработать над формированием имиджа края как умного, инновационного региона, а также привлекать предпринимателей налоговыми преференциями, инфраструктурными преимуществами.

Игорь Галась отметил ключевую роль в привлечении человеческого ресурса через развитие инфраструктуры для жизни.

«Высокое качество жизни, безопасность, возможность созидать — людей привлекают эти простые вещи. Над ними и необходимо работать — развивать социально-культурную инфраструктуру, жилищную, транспортную», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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