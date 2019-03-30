Власти Кубани ответили на вопросы дольщиков

Встреча состоялась 30 марта в конференц-зале Центрального внутригородского округа Краснодара.

Представители администрации Краснодарского края и депутаты ЗСК встретились с кубанскими дольщиками и обсудили волнующие людей вопросы. На встречу пришли почти 80 человек, чтобы получить ответы из первых уст — от сотрудников краевых властей. Представители администрации и департамента по надзору в строительной сфере объясняли, как развивается ситуация, что предпринимается для решения озвученных проблем.

Во встрече принял участие политолог и экономист Никита Исаев. Он отметил, что проблема дольщиков федеральная: по всей России встречаются недобросовестные застройщики. По его словам, между дольщиками и властями надо выстраивать конструктивный диалог. Уличные мероприятия являются лишь эмоциями, резюмировал эксперт.

Депутат ЗСК Евгения Шумейко рассказала, что проблемой дольщиков занимается лично губернатор региона Вениамин Кондратьев: вскоре ожидается встреча главы Кубани с дольщиками ЖК «Талисман». Представят план по завершению строительства с помощью инвестора. Евгения Шумейко дала гражданам свои контакты, чтобы обсудить проблемы в индивидуальном порядке.

Были и вопросы из зала. Общественник из Сочи предложил приглашать дольщиков к участию в рабочих группах, решающих злободневные вопросы, на что замглавы Краснодара Владислав Ставицкий рассказал про существование таких групп и выразил готовность выслушать дополнительные предложения по работе с дольщиками.

Владислав Ставицкий отметил, что власти сейчас точечно решают вопросы жилищных комплексов. Ведутся переговоры в Москве по финансированию, дополняет чиновник: местные власти дают конкретику по количеству ЖК и объемам необходимых средств. Депутат Шумейко уточнила, что данные по недостроенным объектам, которые передадут федеральному центру, уже собраны.

Дольщик ЖК «Рич Хаус» рассказала про положительные результаты и нахождении инвестора, который уже произвел оценку объекта. Замглавы администрации добавил, что 15 мая возобновятся работы — строители приступят к стройке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.