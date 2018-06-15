Власти Новороссийска: к 2030 году население города вырастет до 400 тыс. человек

Администрация муниципалитета приступила к разработке стратегии развития города.

Об этом стало известно на встрече мэра Игоря Дяченко с журналистами.

«Мы достигнем этой цифры с учетом нынешних темпов прироста — по 6 тыс. человек в позапрошлом и прошлом годах, и прирост будет увеличиваться, поскольку наш город привлекательный, комфортный для проживания», — подчеркнул Дяченко.

По его словам, такие темпы требуют от властей создавать соответствующую инфраструктуру: строить дороги, развязки, поликлиники, детские сады, школы. Городу уже сейчас дополнительно требуется построить девять школ на 1 тыс. 100 мест каждая, что обойдется бюджету в сумму более 9 млрд рублей.

«Эта стратегия развития города разрабатывается, она очень интересная, но мы поговорим о ней более подробно к концу года, когда она будет сверстана», — цитирует мэра «ВК Пресс».

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