Власти Новороссийска опровергли слухи о расселении домовладельцев из Мысхако

В социальных сетях появилась информация о том, что жителей частных домов в поселке собираются расселять, а на освободившемся участке построят лечебный комплекс.

На одной из страниц в Instagram очевидец сообщил, что достал из почтового ящика документ о создании комиссии, которая должна заняться расселением жильцов частных домов в поселке Мысхако и выплатой им компенсаций, исходя из кадастровой стоимости земельных участков и строений.

«На земельном участке площадью 115 га планируется построить многопрофильный лечебно-диагностический комплекс», — говорится в документе.

Администрация Новороссийска заявила, что данный материал является подделкой. В номенклатуре дел указанный регистрационный номер не значится. Такого распоряжения в администрации города не было и нет. Документ не согласовывался управлением, не выносился на рассмотрение городской думы и, соответственно, не был утвержден и подписан главой.

Как прокомментировала ситуацию начальник управления делопроизводства Екатерина Демченко, сама бумага составлена с нарушением норм и правил делопроизводства.

«Подобный документ не пропустила бы ни одна канцелярия, что уж говорить о его содержании», — отметила Демченко.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование об опубликовании недостоверной информации. В ближайшее время администрация города проведет сход жителей при участии депутатов городской думы для разъяснения этого вопроса. Время и результаты встречи огласят дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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