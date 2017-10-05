Власти Новороссийска помогут горожанам починить поврежденные ветром крыши

В администрацию города обратились жильцы двух домов по адресам Губернского, 50 и набережная Адмирала Серебрякова, 23.

Местные жители сообщили, что во время последнего норд-оста на их многоэтажках были сильно повреждены кровли.

«Ремонт и восстановление крыш на МКД — обязанность управляющей компании. Однако ООО «НУК» не может выполнить работы из-за отсутствия финансовых средств. Глава города Игорь Дяченко принял решение помочь в проведении ремонта кровель», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Сейчас заканчивается демонтаж поврежденных крыш. Поверхность уже затянули гидроизоляционной пленкой, завозят пиломатериалы для обустройства стропильной системы. После покрытия деревянных конструкций огне-биозащитной пропиткой крыши начнут перекрывать.

Вернуться на ленту

Источник