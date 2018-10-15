Власти Новороссийска разберутся с незаконной торговлей грибами вдоль дорог

Такое поручение 15 октября на совещании дал глава города Игорь Дяченко.

«На аппаратном совещании дал поручение разобраться с несанкционированной торговлей грибами вдоль автодороги на выезде из города», — написал в своем аккаунте в Facebook мэр.

Он отметил, что водители, покупая грибы, совершают недопустимые маневры, останавливаются в запрещенных местах, выходят на другую сторону проезжей части, создают аварийные ситуации на дороге.

«Все, что продается, впитывает придорожную пыль, выхлопы от машин, естественно это сказывается на качестве и представляет серьезную опасность для здоровья», — уточнил Дяченко.

Он добавил, что случаи отравления грибами в Новороссийске вызывают особую обеспокоенность.

«Обращаюсь к жителям, собирая грибы, внимательно смотрите на их вид и пригодность. Все знают, что отравление грибами может иметь очень серьезные последствия для здоровья и все равно употребляют их в пищу. Будьте осторожны!», — написал глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийке в сентябре в больницу госпитализировали трех человек с подозрением на отравление грибами. В октябре эта цифра составила уже 18 человек. Трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелой печеночной недостаточностью, которая может привести к дистрофии печени.

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