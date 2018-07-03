Власти Новороссийска выкупят детский оздоровительный лагерь «Глобус»

Такое решение принял глава города Игорь Дяченко, чтобы создать условия для отдыха и лечения детей из малообеспеченных семей.
Детский оздоровительный лагерь «Глобус» находится в Южной Озереевке.
«Такое решение мы приняли для того, чтобы иметь возможность круглый год оздоравливать детей. Сегодня дал поручение провести инвентаризацию объекта. В планах — реконструкция, ремонт, строительство новых корпусов, бассейна», — рассказал Игорь Дяченко.
Теперь муниципалитет сможет создать условия для отдыха и лечения на льготных условиях для детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту