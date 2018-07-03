Власти Новороссийска выкупят детский оздоровительный лагерь «Глобус»

Такое решение принял глава города Игорь Дяченко, чтобы создать условия для отдыха и лечения детей из малообеспеченных семей.

Детский оздоровительный лагерь «Глобус» находится в Южной Озереевке.

«Такое решение мы приняли для того, чтобы иметь возможность круглый год оздоравливать детей. Сегодня дал поручение провести инвентаризацию объекта. В планах — реконструкция, ремонт, строительство новых корпусов, бассейна», — рассказал Игорь Дяченко.

Теперь муниципалитет сможет создать условия для отдыха и лечения на льготных условиях для детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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