Власти оценили ущерб от пожара в жилом доме в Краснодаре

В Краснодаре 16 февраля установили, сколько квартир сгорело во время пожара в многоэтажном доме.

По последним данным, озвученным на заседании штаба по ликвидации последствий происшествия, 25 квартир полностью сгорели, еще 24 повреждены огнем. Часть из них расположена на четвертом и даже третьем этажах здания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. Глава города сообщил, что как только следственные органы завершат оперативную работу на месте происшествия, городские службы проведут обследование дома, экспертизу его состояния и перечень необходимых работ по восстановлению.

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