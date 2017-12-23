Власти РФ допустили возможность участия США в конгрессе нацдиалога Сирии

Конгресс нацдиалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи.

«США не изъявляют особого желания пока там присутствовать, но подумаем. Если от них поступит такое предложение — поприсутствовать там в качестве наблюдателя, — то мы готовы предоставить, наверное, такую возможность. Но опять же, это надо все согласовать, обдумать», — сказал спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Отвечая на вопрос, отмечают ли в Москве какое-либо противодействие конгрессу с американской стороны, он сказал: «мы все-таки ожидаем от них конструктивного подхода к этому вопросу и поддержки, потому что мы все делаем одно общее дело, мы пытаемся сделать так, чтобы в Сирии воцарился мир».

«Как, чья идея — это не так важно. Главное — это тот результат, к которому мы можем прийти. Каким способом? Если удастся через проведение конгресса, то давайте двигаться вместе, в одном направлении», — цитирует Лаврентьева РИА «Новости».

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