Власти РФ окажут помощь семьям погибших при падении самолета в Сирии

Об этом 6 марта заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев направил телеграмму, в которой выразил соболезнования семьям и сослуживцам погибших при падении самолета Ан-26 в Сирии.

«Сегодня в Сирийской Арабской Республике произошла трагедия. Погибли наши военнослужащие, которые возвращались после выполнения боевой задачи. Глубоко потрясен страшным происшествием. Это большое горе для всех, кто потерял в катастрофе своих родных и близких, своих армейских товарищей, для российской армии, горе для всех нас. Эта утрата невосполнима», — говорится в телеграмме Медведева, размещенной на официальном сайте камбина.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.

«Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана вся необходимая помощь. От себя лично и от имени Правительства России приношу глубокие соболезнования семьям погибших и их сослуживцам. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами», — сообщил Медведев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский транспортный самолет Ан-26 упал в Сирии 6 марта около 15:00. Главная военная прокуратура начала проверку после падения Ан-26 в Сирии. В Минобороны назвали возможную причину авиакатастрофы.

Путин заслушал доклад Шойгу о падении самолета. По факту падения российского самолета возбудили уголовное дело.

В Минобороны РФ сообщили, что в авиакатастрофе погибли 39 человек.

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Падение Ан-26 в Сирии

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