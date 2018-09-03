Власти России одобрили нацпроект «Здравоохранение»

На него выделят более 1,36 трлн рублей на шесть лет.

Больше половины средств израсходуют в течение первых трех лет (2019-2021). Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Главное решение — это одобрение национального проекта «Здравоохранение» и одобрение федеральных проектов, связанных со здравоохранением, которые входят в национальный проект «Демография»», — сказала она.

Министр напомнила, что в целом Минздрав курирует десять федеральных проектов: семь самостоятельных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», восемь проектов — по экспорту медицинских услуг, еще два проекта в рамках национального проекта «Демография», сообщает ТАСС.

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