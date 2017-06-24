Власти Сочи: курортный сбор поможет содержать Олимпийский парк

Мэр города-курорта Анатолий Пахомов 23 июня заявил, что введение курортного сбора позволит содержать объекты, оставшиеся после Олимпиады.

Об этом он сказал на заседании в Госдуме при обсуждении соответствующего законопроекта.

«Надо признаться, что и Олимпийский парк, и часть новых зимних курортов содержатся буквально субботниками, и сегодня вал жалоб идет, что сотрудники бюджетной сферы все принимают участие в том, чтобы субботниками содержать инфраструктуру города», — сказал Пахомов.

По его словам, олимпийскую инфраструктуру надо содержать, но «те налоги, которые поступают в городской бюджет, идут на жизнеобеспечение горожан, а то, что происходит с гостями и туристами, (бюджет) не предусматривает».

«Кроме того, в Сочи проводится достаточно большое число мероприятий каждый год, и требуются средства на обеспечение таких мероприятий. К тому же большого внимания требует обеспечение безопасности», — цитирует мэра Сочи «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла проект закона о курортном сборе в первом чтении, однако рекомендовала его доработать.

Ранее Анатолий Пахомов заявлял, что средства от курортного сбора необходимо направить на безопасность Сочи.

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