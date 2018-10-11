Власти Сочи: мальчик наступил на крышку люка и упал в колодец

В Хостинском районе города-курорта 11 октября второклассник провалился в колодец.

«Ученик второго класса СОШ №9 Сочи наступил на крышку люка, расположенного на газоне, и провалился в колодец. Ребенка достали очевидцы, он не пострадал, травм нет. Земельный участок, на котором расположен люк, относится к дорожной развязке «Стадион». Сам колодец является частью ливневой канализации для отвода дождевых вод с развязки. Ее обслуживают специалисты Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

На место оперативно выехали мастера дорожной развязки ДРСУ, представители администрации Хостинского района и департамента транспорта администрации Сочи. Специалисты обследовали территорию. Известно, что в момент инцидента крышка была на люке.

Обстоятельства, при которых ребенок оказался на крышке люка, и причины, по которым она перевернулась, выясняются. После детального анализа будут сделаны выводы комиссии о происшествии. Сейчас люк снова запакован, крышка повторно укреплена.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи упавшего в колодец школьника вытащил мужчина. После падения мальчика в колодец в Сочи полиция начала проверку.

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