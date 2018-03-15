Власти Сочи окажут семье убитой девочки социальную и материальную помощь

Социальные службы города-курорта ведут внутреннее расследование произошедшего. Первое заседание координационного совета состоялось 15 марта.

Сейчас с членами семьи работают социальные службы, психологи. Поскольку все члены семьи находятся в тяжелом психологическом состоянии, многодетной матери, которая потеряла пятилетнюю дочь, предложено по ее желанию на время определить полуторагодовалого сына в сочинский дом ребенка, старшую дочь — в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, поскольку таких учреждений нет в Сочи. Новорожденный ребенок сможет первые месяцы жизни провести в отделении перинатального центра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

«Мама сможет без ограничений посещать детей. Но это будет сделано лишь с ее согласия, до момента пока семья не встанет на ноги. В городе сейчас находятся родственники семьи, родная бабушка детей, их тетя. С ними и другими родственниками постоянно поддерживается связь, специалисты определяют способы оказания поддержи этой семье», — сказала заместитель главы Сочи Ирина Романец.

Также администрация займется всеми вопросами, касающимися похорон девочки.

Семья убитой девочки не была зарегистрирована в Сочи. Они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области. Из всех членов семьи только старшая дочь проходила обучение в одной из школ курорта. В образовательном учреждении семья сразу была поставлена на учет, как переехавшая из другого региона. Проводились акты обследования первых двух адресов, где жила семья. Никаких претензий у социальных служб к условиям проживания не возникало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о пропаже пятилетнего ребенка спасателям сообщил 14 марта в 00:30 отчим. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек. Затем отчим признался в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается. В окрестностях Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки. В сети опубликовали протокол допроса отчима, позже СК РФ опубликовал видеозапись допроса.

Все новости по теме:

Убийство девочки в Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник