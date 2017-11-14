Власти Сочи оплатят похороны погибшей в пожаре женщины

Администрация также поможет с восстановлением квартиры.

«Власти города берут на себя полностью восстановление квартиры погибшей, матери жительницы дома Ольги Шведовой, а также все затраты по организации похорон в полном объеме, включая все ритуальные услуги», — заявили в пресс-службе администрации Сочи.

Отмечается, что будет приобретена вся мебель и бытовая техника для семьи погибшей, передает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре один человек погиб и около 20 пострадали. К месту пожара в Сочи направили лабораторию для проверки воздуха. Жильцов горевшего в Сочи общежития разместят в пансионате «Нева Интернейшенел».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи. Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что, по предварительным данным, общежитие можно будет восстановить за две недели.

В Сочи после пожара в общежитии завели дело о гибели женщины. Позже число пострадавших увеличилось до 28, одну женщину доставили вертолетом санавиации в Краснодар.

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